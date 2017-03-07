Верховный суд Башкирии подтвердил бездействие мэрии Уфы в период снегопадов
Сегодня, 18:04ГородРустэм БашкирцевФото: Кристина Дейнеко
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда.
Сегодня, 7 июня, Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Октябрьского районного суда Уфы, который в марте этого года признал незаконными бездействие администрации Уфы в период снегопадов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».
Напомним, что с иском в суд обратился юрист Айдар Муллануров.
Источник: Коммерсантъ-Башкортостан
В своем заявлении он просил признать бездействие мэрии, в результате которого было нарушено конституционное право горожан на окружающую среду с ноября прошлого года по январь текущего. Из-за этого на дорогах возникла колея, снежные заторы, произошло сужение дорожного полотна и перекрытие подходов к пешеходным переходам. Поэтому в городе возросло количество ДТП и травм у горожан.
Материалы по теме
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей