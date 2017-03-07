Верховный суд Башкирии подтвердил бездействие мэрии Уфы в период снегопадов

Верховный суд оставил в силе решение Октябрьского районного суда.

Сегодня, 7 июня, Верховный суд Башкирии оставил в силе решение Октябрьского районного суда Уфы, который в марте этого года признал незаконными бездействие администрации Уфы в период снегопадов. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан».

В своем заявлении он просил признать бездействие мэрии, в результате которого было нарушено конституционное право горожан на окружающую среду с ноября прошлого года по январь текущего. Из-за этого на дорогах возникла колея, снежные заторы, произошло сужение дорожного полотна и перекрытие подходов к пешеходным переходам. Поэтому в городе возросло количество ДТП и травм у горожан.