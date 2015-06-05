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Как Уфа отпразднует День России и День города
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Медиа-ланч с Эдуардом КамалетдиновымПрямой эфир
Заместитель генерального директора СУ-10 Эдуард Камалетдинов откровенно ответил на многие вопросы.
Salavatulaev1
Как Уфа отпразднует День России и День города
Сегодня, 17:38ГородНаталья КузнецоваФото: Кристина Дейнеко
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