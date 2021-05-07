Организаторы назвали дату юбилейного «Дня 1000 велосипедистов» в Уфе

Организаторы назвали дату юбилейного «Дня 1000 велосипедистов» в Уфе
Организаторы назвали дату юбилейного «Дня 1000 велосипедистов» в Уфе
Сегодня, 09:00ГородИрина ДеревянчукФото: Булат Салихов
Участники проедут по главным улицам столицы Башкирии 23 мая

Юбилейный десятый заезд «Велоуфы» в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса. Организаторы проекта отложили масштабный старт. В этом году «День 1000 велосипедистов» как и в 2019 году пройдет в мае, 23 числа, сообщается в социальных сетях сообщества.

Участникам забега предстоит преодолеть путь от площади перед уфимским Горсоветом до парка Ватан. Желающим принять участие в велопробеге необходимо зарегистрироваться на сайте «Велоуфа». Организаторы сообщают, что номера участникам выдаются бесплатно, но за красивые номера установлена плата. Однако все собранные средства пойдут на благотворительность.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы