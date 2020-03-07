В Уфе началась разработка концепции пешеходной улицы

Накануне, 6 марта, стало известно, что управление Главархитектуры Уфы начало работу над концептуальным проектом пешеходной улицы в исторической части столицы Башкирии. Подробности сообщил портала РБК-Уфа со ссылкой главной архитектора Уфы Олега Байдина.

По его словам, первый проект будущей пешеходной улицы должен быт готов к 22 апреля и представлен вниманию городских и республиканских властей. Разработкой занимается рабочая группа, образованная по распоряжению главы Башкирии Радия Хабирова.

Акцент по-прежнему делается на улице Октябрьской революции, которая от Гостиного двора тянется в исторической части города и является «элементом веерной структуры». Эксперты считают, что улица насыщена хорошо сохранившимися объектами культурного наследия. Поскольку на этой улице есть также немало ветхого жилья, понадобятся солидные вложения, чтобы отреставрировать все объекты. Скорее всего, к финансированию реставрации будут привлечены инвесторы.

Важно отметить, что улица после реставрации станет целиком нежилой, людей будут расселять за счет бюджета. И на это тоже требуются средства. Старые дома, которые не впишутся в проект и не подлежат реставрации, будут снесены.