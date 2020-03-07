Памятники на Сергиевском кладбище в Уфе отремонтируют за 39 млн рублей

Накануне, 6 марта. стало известно, что в Башкирии объявлен аукцион на благоустройство Сергиевского кладбища, в первую очередь. Заказ распространяется на ремонт воинских мемориалов на могилах раненных военных, скончавшихся в местных госпиталях.

Заказчиком работ является Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Уфы. Начальная цена контракта составляет 39 млн рублей, контракт должен быть оплачен из городского бюджета.

В техзадании уточняется, что демонтаж старого памятника и установка новой стелы с именами погибших должны быть завершены до 5 мая. К этой же дате необходимо обновить надгробия, снести старые деревья, уложить асфальт, поставить вазоны и посадить растения.

К 25 мая нужно завершить устройство бетонных конструкций и тротуаров, укладку гранитной брусчатки, обновление входной группы кладбища и ряд других работ.