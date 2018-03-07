В Уфе взяли курс на Кузнецовский затон

Решение сосредоточить все силы на развитии Уфимского полуострова было принято городскими властями несколько лет назад. И уже сегодня в этой части города благодаря комплексной застройке появились такие перспективные районы, как, например, Кузнецовский затон. Сегодня здесь полным ходом ведется строительство жилья эконом- и комфорт-класса.

К слову, один из ведущих застройщиков республики, Группа Компаний «Госстрой», строит в Кузнецовском затоне жилой комплекс настоящего комфорт-класса «Белая река». Работа кипит во всех четырех секциях жилого комплекса.

В секциях «А» и «Б» ведутся работы по внутренней кирпичной кладке 1 и 2 этажа и устройству системы вентиляции. В секции «А» в рамках фасадных работ проходит монтаж алюминиевых витражей и кронштейнов. В секциях «В» и «Г» ведется кирпичная кладка на 13-16 этажах. Также на объекте проходят завершающие работы по прокладке газопровода, в котельной ведутся кровельные работы, устанавливаются окна и двери.

ЖК «Белая река» – яркий пример качественного монолитного строительства в Уфе. Дома строятся из монолитно-каркасных конструкций с заполнением красным кирпичом. В качестве утеплителя используются экологически безопасные минеральные плиты. Собственная котельная вместо централизованного отопления, вентилируемые фасады и лучевая разводка отопления с индивидуальными счетчиками потребления тепловой энергии будут не только экономить семейный бюджет, но и сделают проживание в доме максимально комфортным.