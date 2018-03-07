В Уфе перенесли остановку «Институт профзаболеваний»

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Однако уфимцев о переносе остановки не предупредили.
Троллейбусную остановку «Институт профзаболеваний» перенесли – теперь она находится около дома №32 по улице Степана Кувыкина, а раньше находилась около дома №35. Автобусная остановка осталась на том же месте.
Некоторые граждане в соцсетях возмутились тем, что о переносе остановке им никто не сообщил.
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