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В 2017 году 400 жителей Уфы заболели "мышиной лихорадкой"
Сюжеты:
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В 2017 году 400 жителей Уфы заболели "мышиной лихорадкой"

Сегодня, 12:34ГородНаталья КузнецоваФото: syl.ru
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