В 2017 году 400 жителей Уфы заболели "мышиной лихорадкой"

Как сообщили в пресс-службе администрации города, заболеваемость ГЛПС носила выраженный летне-осенний сезонный характер. Больше всего заболевших - среди жителей Демского, Калининского, Октябрьского районов.

На территории города было обработано 24,8 тысяч га открытых территорий, в том числе около 8 тысяч га вокруг территорий садов. На 4 тысячах га проведена межсезонная барьерная обработка лесных массивов.