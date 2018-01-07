В Уфе на капитальный ремонт домов планируется потратить 2,4 млрд рублей

Всего планируется отремонтировать 536 строений.

В 2018 году на капитальный ремонт многоквартирных домов планируется потратить 2,4 млрд рублей, сообщили в мэрии Уфы, планируется что этих денег хватит на 536 строений. Деньги будут тратиться на ремонт систем отопления, водоотведения, электро и водоснабжения, в части домов поменяют лифты, утеплят фасады и отремонтируют кровли.