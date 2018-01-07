Новогодние волшебники на лыжах: Фоторепортаж с забега Дедов морозов в Уфе
Сегодня, 10:26ГородФото: Артур Салимов
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уфимские Деды морозы встали на лыжи, чтобы выявить самого быстрого.
В Уфе прошли необычные лыжные гонки, уникальность стартов в том, что участники нарядились не в майки с номерами и спортивные шапочки, а в костюмы новогодних волшебников. За тем как более тридцати «дедушек» выявляли сильнейшего наблюдал наш фотокорреспондент.
Читайте RostovGazeta в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей