Новогодние волшебники на лыжах: Фоторепортаж с забега Дедов морозов в Уфе

Уфимские Деды морозы встали на лыжи, чтобы выявить самого быстрого.

В Уфе прошли необычные лыжные гонки, уникальность стартов в том, что участники нарядились не в майки с номерами и спортивные шапочки, а в костюмы новогодних волшебников. За тем как более тридцати «дедушек» выявляли сильнейшего наблюдал наш фотокорреспондент.