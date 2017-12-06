В Уфе на Владивостокской ночью произошла утечка воды

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С проблемой справлялись грейдер, трактор МТЗ и УНИМОГ.
В ночь с 5 на 6 декабря в 04:00 напротив дома №4/1 на улице Владивостокской произошла утечка из водопроводного колодца, сообщили в пресс-службе администрации города.
Аварию устранила бригада «Уфаводоканал» без отключения воды в жилых домах. На случай образования ледяного наката на месте находился пескоразбрасыватель.
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