Новогоднюю елку установили в Демском районе Уфы

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В Уфе установили еще одну новогоднюю елку - возле дворца творчества "Орион" Демского района.
Как следует из сообщения администрации города, лесную красавицу установили работники местного управления жилищного хозяйства.
Ёлку установили вчера, 5 декабря, в сквере возле дворца творчества «Орион» по ул.Таллинской, 17. Высота ее составляет 15 метров, она привезена из Чишминского района республики.
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