В уфимском автосервисе провели «операцию» на сердце породистого железного скакуна

Аналогия с медицинским учреждением, между прочим, не с потолка взята: в боксах автосервиса «КВ-Сервис» практически идеальная чистота. И белизна: большое светлое помещение, белая плитка на полу. На чистом полу – это важно заметить. Это вам не сервис в гаражах за домом с невозможно грязным земляным полом. Здесь же все по-другому: современное оборудование, толковые компетентные мастера.

Итак, что у нас в анамнезе.На хирургическом столе, точнее, на подъемнике новый пациент: Nissan Qashqai.Возраст: 10 лет, 2008 года выпуска.Жалобы: барахлит сердечко.Проведенное обследование показало: сломался выпускной клапан на первом цилиндре двигателя, это в головке блока цилиндров.Показание: срочная операция с заменой клапана.Оперирует мастер с 10-летним опытом и, как отзываются клиенты, золотыми руками Наим Юлдашев.

- Вообще, конечно, состояние у машины хорошее, выглядит вполне бодро и внешне и судя по состоянию «ходовки». А то, что клапан сгорел, тут могут быть две основные причины: либо его уже меняли и поставили неоригинальный, который со временем вышел из строя. Либо, это вторая причина – плохое качество бензина. Между прочим, последняя причина – очень нередкая, с которой в уфимские сервисы, в том числе, в наш обращаются автолюбители.

По словам Наима Юлдашева, из-за низкого качества используемого топлива страдают форсунки. Это специальная деталь, которая распрыскивает бензин в двигатель, где он сгорает. Поломка форсунки может привести, в частности, к тому, что бензина в двигатель для сгорания будет поступать больше или меньше нужного объема. В конечном итоге это приведет к поломке двигателя или более быстрому его износу.

Этому Ниссану повезло: его хозяин вовремя обратился к мастерам и в течение двух дней операция была успешно проведена – клапан заменен, отрегулирован на много тысяч километров вперед. Конечно же, под солидную гарантию.

- На ремонт агрегатов мы даем гарантию в 10 тысяч километров пробега или на полгода. На ремни у нас гарантия 40 тысяч километров пробега или год, если по времени измерять. По ремонту ходовой части гарантия дается на 20 тысяч километров пробега, полгода или год, в зависимости от вида и объема работ, – говорит владелец бизнеса и директор автосервиса Шавкат Шукуров.

Важно отметить, что за два года существования «КВ-сервиса» не было ни одного случая, когда клиент был недоволен ремонтом и требовал переделки по гарантии. Были случаи, когда новая поломка была связана с тем, что водитель сам не исполнял определенные правила, например, не соблюдал температурный режим. А вот чтобы по причине бракованной детали или некачественной работы – такого не было ни разу.

Компания «КВ-Сервис» была образована 2 года назад: 1 ноября 2016 года сервис открыл ворота для уфимских автовладельцев. Тогда еще на Индустриальном шоссе, первый сервис. Спустя почти два года открылся новый второй сервис на три подъемника и магазин запчастей в Сипайлово на улице Жукова, 49.

«КВ» – означает «Карданный вал». Незамысловатое на первый взгляд, но в действительности глубокое по смыслу название. Ведь карданный вал – это та деталь, которая мощь двигателя преобразует в движение. А движение – это жизнь.

Сначала главными «подопечными» нового сервиса были автомобили Daewoo Nexia, их брали на техобслуживание и на ремонт. А спустя короткое время на ремонт начали заезжать и другие марки автомобилей.

Основатель бизнеса Шавкат Шукуров работал у официального дилера бренда, поэтому о марке знает все. Вот и решил открыть свое дело по ремонту автомобилей. Набрал сотрудников, кого-то отправил на обучение в Москву, многих обучил сам.

Сейчас основная масса ремонтируемых машин – Daewoo, Chevrolet, Kia, Hyundai, сейчас Renault вот много заезжать стали на ремонт и на ТО.

- Прежние наши клиенты, которые ездили на Daewoo и пересели на другие модели, по старой памяти заезжают к нам. Даже если это более дорогие и боле капризные к ремонту автомобили – Toyota, Mazda, Nissan и другие. Если есть вопросы по ремонту и приезжают к нам – вопросы решаем, потому что специалисты у нас есть.

В «КВ-Сервисе» в основном делают ремонт ходовой части, двигателя, коробки переключения передач, колесных, рулевых механизмов, амортизаторов, колодок, тормозов и так далее, то есть, ремонтируют все, что связано с движением.

В планах открыть цех по производству кузовного ремонта. Как бы это грустно ни звучало, но машины бьются, мнутся, а мятые бока вправлять надо – этим и занимаются мастера по кузовному ремонту или жестянщики, как их раньше называли еще в советских автосервисах, автомобилисты со стажем поймут.

- Многие наши друзья, клиенты спрашивают: когда же мы уже начнем кузовной ремонт? Есть у нас такие планы.

В сервис заезжают на сезонный техосмотр, чаще перед дальними летними поездками, когда люди всей семьей отправляются в отпуск в теплые края, на море. Поездка долгая, иногда на несколько тысяч километров и важно быть уверенным: в дороге ничего не случится, никакая деталь не отлетит. Ну а после поездки по возвращению домой тоже нужно осмотреть: все-таки ничего ли незаметно не отвалилось?

В «КВ-Сервис» автомобилисты также охотно обращаются за техобслуживанием. Сервис не является официальным техническим центром для прохождения технического обслуживания авто, однако от желающих пройти ТО именно здесь отбоя нет.

Секрет прост: когда автолюбитель покупает новую машину, он вынужден проходить регламентированное облуживание в официальных сервисных центрах при автодилерах. Это гораздо дороже, чем в любых других местах, но люди буквально вынуждены: в противном случае с их авто будет снята гарантия.

Но когда гарантийный срок заканчивается, многие автомобилисты, вздохнув с облегчением, уходят к другим, в том числе, в компанию «КВ-Сервис». Потому что помимо цены, разницы в обслуживании больше нет никакой: запчасти те же самые, как у всех, специалисты такие же квалифицированные. А иногда у «неофициалов» даже лучше: душевнее здесь что ли, более по-домашнему, как к своим относятся. Кто знает ситуацию, тот прекрасно поймет, о чем идет речь.

Это далеко не единственная особенность «КВ-Сервиса», почему уфимцы с удовольствием за помощью обращаются именно сюда. Здесь, как говорят основатели бизнеса, справедливая ценовая политика. Все сервисы берут с клиентов оплату исходя из того, сколько нормо-часов потрачено на ту или иную работу. Каждый нормо-час, или просто час работы имеет свою цену, например, 600 рублей или 800 за каждый час работы.

Фокус здесь может заключаться в следующем. Поломки ведь разные бывают, иногда механик не сразу на глаз определит, что является причиной, например, странного стука в двигателе. Ему придется произвести осмотр, диагностику, возможно, разобрать, тот или иной механизм, чтобы добраться до сути проблемы.

И на выявление аналогичной проблемы специалисты разных сервисов могут потратить разное время: кто-то за час разберется, а кто-то и за пять часов точный диагноз не поставит. А деньги возьмут за все время «копания» в машине, не важно при этом, сколько фактически времени было потрачено непосредственно на ремонт.

- Бывает такое, когда на поиск причины, например, короткого, замыкания может уйти три часа работы, а на сам ремонт, скажем, полтора часа. Мы в этом случае возьмем деньги только за фактически выполненную работу по ремонту, за полтора часа в нашем примере, – говорит Шавкат Шукуров.

Еще в «КВ-Сервисе» делают то, за что многие не берутся вовсе. Например, ремонт рулевой рейки. Работа, в общем-то, это не сложная, например, сальники заменить, которые протекать начали. Но многие просто не хотят этого делать: прочитали где-то на форумах в интернете, что при поломке рулевой рейки, она подлежит только замене. Хотя в действительности ее можно отремонтировать. Другими словами, когда другие не хотят браться за многие мелкие виды ремонта, сразу меняя крупную деталь, здесь более ответственно и внимательно относятся к клиентам и берутся сделать то, что можно сделать. Экономя в итоге клиентам деньги, между прочим.

Еще в сервисе ведется хронологическое наблюдение за каждым клиентом с первого визита. С первого дня, когда заезжала машина, с какими проблемами, какой ремонт был сделан, какие запчасти заменены и т. д. – все скрупулезно записывается в автоматизированную информационную систему.

Это очень помогает и мастерам, и автовладельцам. Звонят, например, спрашивают: когда я к вам приезжал масло менять, какой пробег был? Ну, бывает же, не помнит человек. Посмотрев в систему, в течение полминуты водителю дают ответ, и он уже точно знает, когда в следующий раз ему нужно приехать снова менять масло. А куда ехать – он давно знает.

- Вот только что звонил мужчина. Говорит: я у вас правый подшипник менял, он сломался – по гарантии, надо снова заменить. Мы посмотрели архив, и оказалось, что он менял у нас не правый, а левый, который исправно продолжает работать. А на замену правого подшипника он тоже к нам приедет.

Что касается самых безаварийных машин, основатель бизнеса и директор сервиса Шавкат Шукуров составил свой рейтинг, но мы марки называть не будем по понятным причинам. Просто скажем, кто знает, тот поймет: самые безаварийные, по наблюдению эксперта – «японцы» и «американцы». Ну а читатели уже сами сделают выводы.

- «Корейцы» неплохи, но у них есть больное место: задний привод, который частенько ломается. Просто не подключается и все – приходится налаживать. Еще двигатели слабые, также часто требуют вмешательства механиков по разным поводам.

А вот марку самой «живучей» машины читатели без труда узнают сразу, как только прочитают следующее слово: такси. Поэтому, собственно, в службах такси это одна из наиболее распространенных машин, «Логаны» покупают туда, где интенсивность использования достаточно высокая.

А вот женщины за рулем, как, впрочем, и ожидалось, бывают разные и в автосервис они тоже заезжают на своих железных конях. Вопреки расхожему мнению, не все женщины одинаковые и не все из них умеют только рулить. Хотя, безусловно, есть такие, которые – ладно хоть им показали, как выглядит АЗС и научили заправляться. Про остальное они вообще ни сном, ни духом и не хотят знать.

Так вот, справедливости ради (пока феминистки не загрызли) есть среди женщин такие водители, которые любого мужчину за пояс заткнут: они знают о своем автомобиле все – когда был последний техосмотр, когда в прошлый раз меняли масло и когда нужно снова поменять, сколько километров проехали на последних колодках, они все детально записывают. Обычно это бывают девушки-таксистки. И снова справедливости ради, среди мужчин бывают такие водители, на которых без слез жалости и не взглянешь.

- Был один недавно, который на протяжении нескольких лет тщетно пытался научиться на своем авто включить задние «противотуманки». Когда я ему показал, что на этой модели задние включаются автоматически при включении передних, он был, мягко говоря, несколько обескуражен тем, что несколько лет своей жизни потратил зря в поисках «волшебной» кнопки, – рассказывает Шавкат Шукуров.

При «КВ-Сервисе» работает магазин автозапчастей. Нужную деталь можно купить сразу или, если ее нет в наличии, заказать, выбрав из каталога. Доставка любой даже самой сложной или редкой детали занимает не более 5 дней. По условиям, конечно, не более 7 дней, но еще ни разу клиентам сервиса не приходилось так долго ждать. Обычный срок доставки – день-два-три.