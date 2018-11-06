Назначен новый начальник РОВД по Уфимскому району

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Предыдущий шеф полиции арестован по обвинению в групповом изнасиловании.
Временно исполняющим обязанности начальника РОВД по Уфимскому району стал полковник Рим Мусин. Об этом нам рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.
Напомним, что предыдущий начальник отделения полиции Эдуард Матвеев арестован по обвинению в групповом изнасиловании 23-летней дознавателя этого же отдела. Помимо Матвеева, по версии следствия, над девушкой надругались начальник отдела ФМС по тому же району Павел Яромчук и начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев.
Не дожидаясь решения Фемиды, 1 ноября все трое были уволены из полиции.
О том, что отделу полиции по Уфимскому району представлен новый руководитель, мы ранее писали.
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