Назначен новый начальник РОВД по Уфимскому району

Временно исполняющим обязанности начальника РОВД по Уфимскому району стал полковник Рим Мусин. Об этом нам рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии.

Напомним, что предыдущий начальник отделения полиции Эдуард Матвеев арестован по обвинению в групповом изнасиловании 23-летней дознавателя этого же отдела. Помимо Матвеева, по версии следствия, над девушкой надругались начальник отдела ФМС по тому же району Павел Яромчук и начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев.

Не дожидаясь решения Фемиды, 1 ноября все трое были уволены из полиции.