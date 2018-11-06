8 ноября в трех учебных заведениях Уфы отключат холодную воду

8 ноября из-за плановых работ будут отключены три здания в Кировском районе столицы. Это главный корпус уфимского института развития образования (Мингажева, 126), уфимский лесотехнический техникум (Мингажева,120) и один из корпусов уфимского колледжа статистики, информатики и вычислительной техники.