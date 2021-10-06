В Уфе практически завершено строительство подземного перехода на Монументе Дружбы

Теперь уфимцам больше не придется по нескольку минут ждать разрешающего сигнала светофора на оживленном переходе между двумя остановками общественного транспорта «Монумент Дружбы». По заверениям пресс-службы уфимской мэрии уже в эти выходные (которые, к слову, продлятся три, а не два дня) в Уфе должно состояться долгожданное техническое открытие подземного пешеходного перехода. Долгожданным открытие можно назвать по причине того, что сроительство объекта стартовало в 2019 году в рамках реконструкции набережной реки Белой. В том же 2019 году стоимость нового перехода оценивали в 140 миллионов рублей
Важно отметить, что с помощью перехода можно не только безопасно перемещаться между остановками и разными сторонами улицы, но и попасть на новую набережную, где вскоре должна быть обустроена и смотровая площадка. В мэрии сообщили, что у перехода будет три входные группы.
Строителям осталось лишь облицевать монолитную часть перехода, произвести монтаж систем видеонаблюдения, электричества, водоснабжения и канализационной системы.