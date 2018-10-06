Бизнес-партнеры крутят пальцем у виска: уфимец купил дом 19 века под свое предприятие

Бизнесмен Рустем Сахабутдинов с детства увлекается историей. Его любовь к старинной архитектуре вылилась в желание купить исторический дом под свое предприятие.

Сейчас мужчина возглавляет компанию «Башторгсервис», которая занимается доставкой горячих обедов. Помещение Рустем Мухаматович выбрал сразу. Его глаз пал на купеческий дом Павла Костерина. Здание возвели в 19 веке и в народе его называют «Дом с петушком». А все из-за голосистой домашней птицы, которая красуется на его башенке.

Историческое здание располагается по адресу Зорге, 15. Мы решили пообщаться с бизнесменом.

– Почему вы решили открыть офис именно в историческом здании, а не как многие предприниматели арендовать помещение в бизнес-центре?

– Ответ на этот вопрос стоит поискать в далеком детстве. Будучи мальчишкой, ездил я в деревню к бабушке. Мой путь на остановку проходил через это здание. Я всегда им любовался и мечтал в нем побыть. Так сильно меня завораживает старинная архитектура. Поэтому когда встал вопрос о помещении для своего предприятия, метаний не было. Я знал, чего хочу. Встретился с бывшим собственником здания, мы сошлись в цене – так я и стал хозяином объекта культурного значения.

Разумеется, это решение для меня серьезное. Дом ведь деревянный. Ему более века. Но состояние здания меня удовлетворило. Я надеюсь, что под моим контролем у него начнется новая жизнь. Хотя до меня оно пустовало то ли год, то ли два.

Также я люблю все, что связано с историей – передачи, книги, архитектуру. И тот факт, что многие старинные здания в центре Уфе сносят, меня не устраивает.

– Как реагируют ваши партнеры по бизнесу или клиенты, когда приходят к вам на встречу в офис, который располагается в историческом здании?

– Люди реагируют по-разному. Некоторые вертят пальцем у виска. Они говорят, что аренда обычного офиса обошлась бы дешевле. Они правы – быть собственником исторического здания – удовольствие не дешевое.

Другим, наоборот, идея нравится. Каждый раз на встрече они просят меня об экскурсии вокруг здания.

– Я заметила, что, несмотря на общее хорошее состояние дома, краска на его фасаде местами облупляется. В связи с этим хочу спросить. А планируете ли вы ремонт дома?

– Что касается фасада, да, краска облезает. Власти города к прошедшим в Уфе саммитам ШОС и БРИКС покрасили здание, наверное, самой дешевой зеленой краской, которую нашли. Но в планах у меня – обновить фасад в следующем году. Сейчас экономическая ситуация мешает мне претворить задуманное в жизнь. Мы согласуем работы с культурным отделом Октябрьского района и уже вплотную займемся ремонтом в следующем году.

Потихоньку кое-что мы все же делаем. Крышу недавно подлатали. Она из железа и немного поржавела.

Хочу также восстановить утраченные элементы фасада, например, наличники. Было бы неплохо, и обновить крышу – к сожалению, она приходит в негодность.

Петушок, который венчает башенку дома, погнулся из-за порывов ветра. Его мы отремонтируем. В планах из символа здания сделать флюгер, чтобы тот крутился в разные стороны и больше не гнулся. Сейчас он стоит неподвижно. Также мы покроем петушка люминесцентной краской, чтобы его видели далеко в округе.

Мне нравится, что некоторые элементы внутреннего интерьера остались в нетронутом состоянии. Это лестница и поручни.

Я признаюсь, у меня есть мечта. Мне хочется восстановить не только исторический внешний облик здания, но и внутренний. Например, пластиковые окна заменить на деревянные, а со стен и потолка осторожно отодрать гипсокартон. Под ногами – ламинат, а под ним, как мне однажды сказали – дубовые полы. От ламината также придется избавиться.

А далее – на месте офиса я хотел бы открыть музей городского быта. В этом случае свое предприятие я перевезу в другое место.

– Музей городского быта? В Уфе ничего подобного нет?

– Да, это так. В Уфе такого музея еще нет. Но я сразу оговорюсь, моя идея – всего лишь мечта. Реализую ее или нет, мне пока неизвестно.

Но мне хочется, чтобы в новом музее были представлены редкие экспонаты, которые связаны со зданием или городом. Например, я давно собираю уникальные вещи. Было бы неплохо собрать их всех под одной крышей и показать уфимцам, туристам.

Но как я сказал, сейчас это всего лишь мечта.

– Претворить в жизнь задуманное вам мешает экономическая ситуация, о которой вы ранее упомянули?

– Да. Здание я отремонтирую на свои деньги, поскольку являюсь собственником дома. А вот с музеем – проблемы. Идея требует денежных вливаний. К тому же я не уверен, что государство финансово поможет. Культурный уровень наших чиновников невысок. Достаточно вспомнить, сколько памятников архитектуры было снесено в Уфе.

– Эту проблему я вижу не только в низком культурном уровне чиновников, но и в равнодушии самих гражданах…