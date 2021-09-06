В Уфе водители автобусов посоветовали горожанам оплачивать проезд наличными

Фотография была опубликована в социальных сетях и набрала не малое количество комментариев. Многие, на удивление, поддерживают автора и настроены категорически против «Алги»: «Нормально выглядит, правительство республики только вредительством занимается в этом направлении. Я принципиально оплачиваю налом, никакой "Алги"». «Людям нужны деньги в кармане, а не где-то через "Алгу"», - пишут уфимцы. Так, жители считают, что «идет война за пассажиров и вытеснение частников с рынка».