В Уфе водители автобусов посоветовали горожанам оплачивать проезд наличными

В Уфе водители автобусов посоветовали горожанам оплачивать проезд наличными
В Уфе водители автобусов посоветовали горожанам оплачивать проезд наличными
Вчера, 08:28ГородЭлина СайфрановаФото: 1mediainvest.ru
В противном случае уфимцам придется «ждать часами автобус на остановке, опаздывать на работу и учебу».

В Уфе в одном из городских автобусов появилось угрожающее сообщение для пассажиров. Так, водители посоветовали уфимцам оплачивать проезд либо наличными, либо онлайн переводом, в противном случае придется «ждать часами автобус на остановке, опаздывать на работу и учебу».

Фото:instagram.com//ufa_rb

Фотография была опубликована в социальных сетях и набрала не малое количество комментариев. Многие, на удивление, поддерживают автора и настроены категорически против «Алги»: «Нормально выглядит, правительство республики только вредительством занимается в этом направлении. Я принципиально оплачиваю налом, никакой "Алги"». «Людям нужны деньги в кармане, а не где-то через "Алгу"», - пишут уфимцы. Так, жители считают, что «идет война за пассажиров и вытеснение частников с рынка».

Напомним, что в Башкирии с 2018 года началась транспортная реформа, основной успех которой заключается в создании транспортной карты «Алга», однако многие пассажиры, как и водители, принципиально игнорируют нововведение. Возможно, дело все в стоимости проезда. По транспортной карте, она значительно ниже на некоторых маршрутах, чем за наличный расчет или по банковской карте.

Отметим, что с начала транспортной реформы прошло почти 4 года, однако до сих пор Уфа занимает 45 место в рейтинге российских городов по качеству общественного транспорта, но и сами жители наблюдают за креативными просьбами водителей оплачивать проезд наличными или онлайн-переводом.

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