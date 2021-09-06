Уфимец пожаловался на отсутствие сквера, который обещал Радий Хабиров

Житель Уфы сообщил, что власти Башкирии пообещали сделать сквер и посадить крупномерные деревья во дворе дома № 71 на улице Набережная реки Уфы в микрорайоне Сипайлово. Однако с этого момента прошёл целый год, а сквер и деревья так и не появились.

Свое обращение мужчина оставил на сайте электронной приёмной органов власти республики. По словам уфимца, год назад двор дома, в котором он живёт, благоустроили по программе «Башкирские дворики». Принимали работы сам глава республики Радий Хабиров, бывший мэр Уфы Ульфат Мустафин и глава администрации Октябрьского района Сергей Плотников. — Под прицелами видеокамер БСТ Радию Фаритовичу было обещано, что вскоре в нашем дворе будет сделан сквер, высажены крупномерные деревья, от трёх до пятнадцати метров в высоту. Радий Фаритович указал место высадки крупномерных деревьев и распорядился посеять газон. В итоге прошёл один год, а мы так и не получили наш сквер, газон, крупномерные деревья, а те маленькие деревья высотой не более одного метра, которые были высажены, засохли, — негодует мужчина. Кроме того, по его словам, глава республики тогда отметил, что в этом дворе не хватает спортивной площадки, но Плотников заявил, что проект не предусматривал спорткомплекс во дворе. Хотя в согласованный с жильцами проект были включены площадки для хоккея и футбольное поле, а также обещанный сквер. Проект двора Фото: Боженков Д. С. Электронная приемная органов власти Башкирии Уфимец от лица жильцов дома попросил сделать сквер, высадить газон и деревья, сделать спортивную площадку. В пресс-службе администрации Уфы Mkset сообщили, что данная территория достаточно озеленена, там высажено 97 деревьев, включая 20 рябин, 20 берез, 25 елей, 15 сирени, 17 пирамидальных тополей. Также планируют посадить ещё деревьев осенью в рамках акции «Зелёная Башкирия». — Дополнительно сообщаем, что в последние годы благоустройству микрорайона Сипайлово уделяется большое внимание. В частности, на набережной реки Уфы появилась аллея «Сипайловские сосны». В скором времени, центром притяжения сипайловцев станет сквер рядом со школой № 130, где в настоящее время так же ведутся работы по благоустройству. Его создают по мотивам произведения Мустая Карима «Птиц выпускаю…». Все элементы благоустройства органично впишутся в единую идейную концепцию. Кроме этого, продолжается благоустройство парка «Кашкадан», — отметили в городской мэрии.

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