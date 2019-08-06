В Уфе шесть дренажных колодцев названы опасными для населения
В столичной мэрии назвали адреса, по которым они располагаются.
Сегодня, 6 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов подробнее рассказал о ситуации с различными коллекторами и колодцами в черте города.
По его словам, по итогам осмотров городских дворов было выявлено 289 колодцев, состояние которых внушало тревогу. Все они нуждались в ремонте.
Судя по отчету, по состоянию на 5 августа 269 колодцев уже приведены в порядок. Осталось довести до ума еще 20. Рафаэль Ахметов особо отметил шесть из них – по улицам: Гафури,27, Зенцова,77, Рабкоров,2/5, Рязанская,9, Софьи Перовской 25/2, Б. Хмельницкого,6.
Такое положение дел возмутило первого вице-мэра Салавата Хусаинова, который вел оперативку.
- Неужели вас нужно уговаривать выполнять работы по ремонту объектов, которые представляют опасность для горожан? - возмутился он и потребовал в течение недели устранить все недоделки, иначе нужно будет писать объяснительные.