В Уфе шесть дренажных колодцев названы опасными для населения

Сегодня, 6 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы начальник Управления гражданской защиты Уфы Рафаэль Ахметов подробнее рассказал о ситуации с различными коллекторами и колодцами в черте города.

По его словам, по итогам осмотров городских дворов было выявлено 289 колодцев, состояние которых внушало тревогу. Все они нуждались в ремонте.

Судя по отчету, по состоянию на 5 августа 269 колодцев уже приведены в порядок. Осталось довести до ума еще 20. Рафаэль Ахметов особо отметил шесть из них – по улицам: Гафури,27, Зенцова,77, Рабкоров,2/5, Рязанская,9, Софьи Перовской 25/2, Б. Хмельницкого,6.

Такое положение дел возмутило первого вице-мэра Салавата Хусаинова, который вел оперативку.