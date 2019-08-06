В Уфе не успеют к 1 сентября нанести качественную разметку на улицы возле всех школ

Сегодня, 6 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы первый вице-мэр Салават Хусаинов дал указание нанести пока хотя бы временную разметку на улицы, чтобы к 1 сентября возле школ, расположенных близко к проезжей части, были созданы безопасные условия для детей.

Ситуацию с нанесением дорожной разметки термопластиком усложнили погодные условия. Постоянный дождь мешает выполнить эти дорогостоящие работы качественно и в срок. Поэтому решено временно обойтись разметкой, нанесенной краской. Но разметка термопластиком, по заверению городских властей, позднее будет нанесена возле учебных заведений непременно.

Подсчитано, что в Уфе на проезжую часть выходят 84 школы. Больше половины объектов успели получить современную и качественную дорожную разметку. 45 школ пока лишены этого. Возле семи из них дорожная разметка термопластиком должна быть нанесено в рамках федеральной целевой программы до 25 августа. Остальные, видимо, пока обойдутся временными мерами.