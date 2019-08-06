В Уфе на одной из основных улиц подрядчик уложил некачественный асфальт

Сегодня, 6 августа, на оперативном совещании в администрации Уфы чиновники озвучили одну из причин появления колейности на улицах башкирской столицы.

Как оказалось, на улице Бакалинской подрядчик, выполнявший ремонт дорожного полотна попытался уложить некачественный нижний слой асфальто-бетонной смеси. К счастью, представители администрации города на сей раз проявили настойчивость и контролировали ход работ на этом направлении, где часто происходят ДТП.

— Был составлен акт, проведен демонтаж некачественной асфальто-бетонной смеси, подрядчик выполнил все работы за свой счет, — сообщил докладчик.

Первый вице-мэр Салават Хусаинов дал указание усилить контроль за ходом дорожных работ в Уфе. Особое внимание он потребовал уделить участку дорожного полотна на перекрестке улиц Ленина и Коммунистической, по поводу которого вчера на общей оперативке эмоционально высказался врио главы РБ Радий Хабиров.

— Организовать фрезерование и укладку качественного верхнего слоя асфальта, — потребовал Салават Хусаинов. — Перед началом работ провести оповещение автомобилистов, чобы планировали свой маршрут.