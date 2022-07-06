В центре Уфы появится взлётная полоса

В мэрии Уфы сообщили подробности, где она будет и почему она вообще появится.

В Уфе в рамках реконструкции на бульваре Славы появится взлётная полоса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Сообщается, что взлётная полоса наряду с другими объектами благоустройства, в числе которых обновлённая пешеходная зона, площадки для занятий спортом, уличные кафе со стритфудом и многое другое, появится в Уфе уже к сентябрю текущего года. Мероприятия по благоустройству проходят в рамках подготовки к празднованию 450-летия города и столетия со дня рождения знаменитого башкирского лётчика Мусы Гареева, имя которого носит сквер, расположенный на бульваре. По словам представителя подрядной организации, на данном участке сейчас активно ведутся работы по его реконструкции и благоустройству. Отмечается, что старый слой покрытия на данный момент демонтирован, также уже отсыпана песчано-гравийная смесь и щебень. Проводится укладка бордюров укладка тротуарных плит.

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