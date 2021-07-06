В Правительстве отчитались о состоянии атмосферного воздуха в Уфе

Управление Росприродназдзора провело внеплановые выездные проверки на НПЗ Уфы. Проверяются 1570 источников выбросов, измеряются промышленные выбросы. Проверка продлится до 27 июля 2021 года. При необходимости она будет продлена еще на 20 дней. До конца 2022 года все предприятия обяжут установить датчики контроля выбросов.