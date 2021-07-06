В Правительстве отчитались о состоянии атмосферного воздуха в Уфе

Роман Болотов, и.о. руководителя Южно-Уральского межрегионального отделения Росприроднадзора сообщил о двукратном превышении ПДК на двух из трех автоматизированных станциях контроля атмосферного воздуха 28 июня. При этом превышений ПДК Управлением УГМС на 9 действующих пунктах не фиксировалось.
Управление Росприродназдзора провело внеплановые выездные проверки на НПЗ Уфы. Проверяются 1570 источников выбросов, измеряются промышленные выбросы. Проверка продлится до 27 июля 2021 года. При необходимости она будет продлена еще на 20 дней. До конца 2022 года все предприятия обяжут установить датчики контроля выбросов.