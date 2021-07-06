Общественница после заседания суда заявила, что мэр Уфы стоит на стороне ПСК-6

Алла Яковлева заявила, что в Уфе как не было хозяйственного руководителя, так его и нет.

Жители 5-этажного дома №5 по улице Конституции продолжают бороться со строительством многоэтажке на, как они полагают, их придомовой территории, от которой уже не осталось ничего, кроме въезда во двор. На данный момент застройщик ПСК-6 возвел 9 этажей из планируемых 27. Сегодня в Орджоникидзевском районном суде Уфы прошло заседание по иску жителей Конституции №5 о восстановлении их прав на земельный участок на котором строятся высотки. В судебных тяжбах горожанам помогает общественница Анна Яковлева. – Позиции представителя администрации города о том, что жители не вправе требовать восстановить их права, мы не удивлены, особенно после того как Сергей Греков отказался общаться с жителями. Мы с жителями считаем, что Сергей Греков стоит на стороне застройщика, так как имеет от этого личный интерес. Как не было в Уфе хозяйственного руководителя, так его и нет – заявила она на своей странице в социальной сети.

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