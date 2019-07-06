В МУП «Уфимские инженерные сети» вступил в свои права внешний управляющий

По данным СПАРК-Интерфакс, 4 июля в единый госреестр юрлиц были внесены изменения, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени муниципального предприятия «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) стал внешний управляющий Дмитрий Молин, член Ассоциации МСРО «Содействие».

Дмитрий Молин является совладельцем ООО «Консалтинговый центр «Алгоритмы города» (деятельность в области права) и конкурсным управляющим ряда предприятий, в том числе ООО «СУ №1 КПД», ООО «СУ № 17» и ООО «Шаймуратово».