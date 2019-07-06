В МУП «Уфимские инженерные сети» вступил в свои права внешний управляющий
6 июля, 15:52ГородРазиф АбдуллинФото: pixabay.com
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Им стал Дмитрий Молин.
По данным СПАРК-Интерфакс, 4 июля в единый госреестр юрлиц были внесены изменения, лицом, имеющим право действовать без доверенности от имени муниципального предприятия «Уфимские инженерные сети» (МУП УИС) стал внешний управляющий Дмитрий Молин, член Ассоциации МСРО «Содействие».
Дмитрий Молин является совладельцем ООО «Консалтинговый центр «Алгоритмы города» (деятельность в области права) и конкурсным управляющим ряда предприятий, в том числе ООО «СУ №1 КПД», ООО «СУ № 17» и ООО «Шаймуратово».
В отношении МУП УИС 5 июня 2019 года введено внешнее управление сроком на 18 месяцев. Судебное заседание по рассмотрению отчета внешнего управляющего назначено на 3 декабря 2020 года на 14:00 в помещении Арбитражного суда Республики Башкортостан.
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