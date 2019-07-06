Администрация Уфы проиграла дело о сносе строений по иску к ООО «Перекресток»

29 июня истек срок подачи кассационной жалобы по иску администрации Уфы к ООО «Перекресток». А значит вступило в силу решение аппеляционной инстанции по этому делу, которая отказала в удовлетворении иска городской администрации.

Суть иска в том, что столичные власти просили суд признать самовольной постройкой объект капитального строительства, расположенный на земельном участке с кадастровым номером 02:55:050510:14 по адресу г. Уфа, Демский район, ул. Центральная, д. 53, а также просили снести его.

По указанному адресу находится производственная база ООО «Перекресток» с рядом зданий. На одном из них компания проводила строительно-монтажные работы (двухэтажное здание с мансардным этажом). Городская администрация настаивала на том, что это является самовольной постройкой и в качестве доказательства предоставила фотографии.

Суд первой инстанции исходил из того, что строения и сооружения нежилого назначения, построенные до 01.01.1995, не могут быть признаны самовольными постройками в силу закона. Строения, возведенные после 1995 года, входили в имущественный комплекс государственного унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление-820» и в таком составе являлись объектом приватизации, а впоследствии на основании условий учредительного договора ООО «Перекресток» от 10.08.2007, были переданы в собственность ответчика.

Кроме того, судом отмечено, что расположение спорного объекта не идентифицировано. В материалах дела отсутствуют надлежащие доказательства, свидетельствующие о самовольном возведении ответчиком строения; относимость возведенного объекта к земельному участку с кадастровым номером 02:55:050510:14 не подтверждена документально.

Также истцом не представлено доказательств нарушения возведением объекта прав администрации, смежных землепользователей и охраняемых законом интересов других лиц, а также угроза жизни и здоровью граждан.

Арбитражный суд Башкирии отказал городской администрации в удовлетворении иска 22 февраля 2019 года, а 18-ый Арбитражный апелляционный суд подтвердил это решение 29 мая 2019 года. Решение вступило в законную силу 29 июня.