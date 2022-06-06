В Уфе с 1 июля подорожает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

В Уфе с 1 июля подорожает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
В Уфе с 1 июля подорожает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах
Вчера, 08:48ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
Стоимость тарифа изменится за наличный расчет, по банковской карте и по карте «Алга», сообщает городская мэрия.

В Уфе 1 июля возрастет стоимость проезда в муниципальном электротранспорте. Как уточнили в пресс-службе мэрии Уфы, одна поездка по банковской карте или за наличный расчет обойдется жителям в 25 рублей.

Также по карте «Алга» стоимость проезда составит 22 рублей, школьникам билет обойдется в 13 рублей.

Ранее мэр Уфы установил максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров. Так, за наличный расчет и по банковской карте — 30 рублей, по карте «Алга» — 25 рублей, а по карте школьника — 15 рублей.

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