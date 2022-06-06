В Уфе с 1 июля подорожает стоимость проезда в трамваях и троллейбусах

В Уфе 1 июля возрастет стоимость проезда в муниципальном электротранспорте. Как уточнили в пресс-службе мэрии Уфы, одна поездка по банковской карте или за наличный расчет обойдется жителям в 25 рублей.
Также по карте «Алга» стоимость проезда составит 22 рублей, школьникам билет обойдется в 13 рублей.
Ранее мэр Уфы установил максимальные тарифы на услуги по перевозке пассажиров. Так, за наличный расчет и по банковской карте — 30 рублей, по карте «Алга» — 25 рублей, а по карте школьника — 15 рублей.