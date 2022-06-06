«Лезут через канализацию»: уфимцы засняли на видео очередное нашествие крыс

Напомним, что это далеко не первое сообщение о нашествии мышей и домовых крыс в Уфе. Аналогичные жалобы поступали от жителей многоквартирных домов по проспекту Октября и по улице Транспортной. В частности, сообщалось, что грызуны агрессивно бегают по двору и своим голодным видом пугает даже местных кошек, а некоторые даже намереваются прорваться в квартиры.