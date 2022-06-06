«Лезут через канализацию»: уфимцы засняли на видео очередное нашествие крыс

«Лезут через канализацию»: уфимцы засняли на видео очередное нашествие крыс
«Лезут через канализацию»: уфимцы засняли на видео очередное нашествие крыс
Вчера, 09:37ГородЭлина СайфрановаФото: 1MI
На этот раз крысы появились в квартире по улице Шафиева, сообщают пользователи соцсетей.

Жители Уфы жалуются на очередное нашествие крыс в квартире. Об этом в социальных сетях рассказали жители дома по улице Шафиева, также для наглядности опубликовали и видеоролик. По словам автора сообщения, в квартиру на втором этаже грызуны лезут из подвала по канализации. Тем временем управляющая компания «бездействует».

Так, на кадрах легко можно заметить маленьких грызунов, которые уже попались в расставленные ловушки. Между тем, одна часть пользователей соцсетей советуют жильцам указанного дома завести кошку, а другая посвятила видео «любителям повоевать против бездомных кошек».

Видео:Соцсети

Напомним, что это далеко не первое сообщение о нашествии мышей и домовых крыс в Уфе. Аналогичные жалобы поступали от жителей многоквартирных домов по проспекту Октября и по улице Транспортной. В частности, сообщалось, что грызуны агрессивно бегают по двору и своим голодным видом пугает даже местных кошек, а некоторые даже намереваются прорваться в квартиры.

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