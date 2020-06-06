Наплыва людей в торговых центрах Уфы не наблюдается
Сегодня, 15:47ГородМинзаля АскароваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как работают торговые объекты после снятия ограничений – выясняли журналисты.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В Уфе не наблюдается большой наплыв в торговых центрах. Портал Горобзор выяснил, что посетителей в них намного меньше, чем было до пандемии. Журналистам портала также удалось установить, что ряд торговых точек в центрах вовсе не работает – некоторые пока не возобновили свою деятельность, некоторые успели расторгнуть договора в период карантина.
Торговым базам, не успевшим нанести разметку для соблюдения социальной дистанции также не позволили начать работать. Именно по этой причине, к примеру, остается закрытой «Демская торговая база».
Работников торговых точек обязали проводить регулярную дезинфекцию помещений.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей