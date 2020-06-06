Наплыва людей в торговых центрах Уфы не наблюдается

В Уфе не наблюдается большой наплыв в торговых центрах. Портал Горобзор выяснил, что посетителей в них намного меньше, чем было до пандемии. Журналистам портала также удалось установить, что ряд торговых точек в центрах вовсе не работает – некоторые пока не возобновили свою деятельность, некоторые успели расторгнуть договора в период карантина.