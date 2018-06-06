В Уфе на кладбище компания устроила рекламную акцию прямо на могиле усопшей

Уфимка Вера Гаврилова, навещавшая могилу своей близкой родственницы, возмутилась тем, что компания без всякого спроса «облагородила» сразу несколько могил, в том числе и ее похороненной бабушки.

- Вырвали все посаженные цветы, воткнули жуткие пластиковые вместо них, покрасили металлические оградки в яркий синий цвет, а красную звезду, под которой хотела быть похороненной бабушка, покрасили в алый. И не забыли воткнуть свою рекламу. Мол, наша компания бесплатно облагородила вашу могилу.

По словам Веры Георгиевны, в администрации Южного кладбища были удивлены подобной новостью и обещали разобраться с инцидентом.

- В компании же, оставившей свою «визитку» на могиле, заявили, что жаловаться нам не на что — мол, работу же они сделали бесплатно. А как же моральная сторона вопроса? Все это похоже на рекламу скидки в 50% могильных плит для ветеранов войны к 9 мая.

К сожалению, дозвониться до компании ООО «Каменград», решившей таким образом рассказать о своих услугах, нам дозвониться пока не удалось.

В МБУ «Комбинат специализированного обслуживания» Уфы пояснили, что компания работает на территории Михайловского сельсовета.

- Административная комиссия сельсовета проведет разъяснительную работу с руководством фирмы, чтобы в дальнейшем сотрудники фирмы не нарушали правила благоустройства и не устанавливали свои таблички на могилах. Своими силами мы эти таблички убираем и уже разговаривали с руководством фирмы на этот счет. Но, к сожалению, понимания мы не нашли, - пояснил начальник юридического отдела Комбината в беседе с корреспондентом «Электрогазеты».

- Значит, будем действовать другими способами. Прежде всего, попробуем воздействовать на них административным ресурсом через Михайловский сельсовет, уведомим их о том, что в дальнейшем будем составлять протоколы. Далее последуют штрафы. По сути, происходит надругательство над могилами, самоуправство, нарушается право собственности граждан. К тому же установка табличек на могилах — это прямое нарушение Федерального закона «О рекламе» и правил благоустройства (поскольку происходит захламление могил).