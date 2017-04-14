Ялалов: Раньше в Уфе в ураган падало 400-500 деревьев, а сейчас 26

Избежать тяжелых последствий урагана в Уфе помогло то, что коммунальщики вырубили достаточное количество перестойных деревьев. В этом уверен глава администрации Уфы Ирек Ялалов.

Сегодня на оперативном совещании в мэрии глава администрации Уфы Ирек Ялалов сообщил, что во время урагана в эти выходные в городе зафиксировано падение 26 деревьев. Шесть из них упали на автомобили, пять - на линии электропередач.

- В целом ситуация доказывает, что мы проводим правильную политику в области зеленых насаждений, - отметил Ялалов. - Раньше в такое время (урагана - прим.ред.) в городе падало 400-500 деревьев. Сейчас количество перестойных деревьев благодаря нашей работе резко сократилось.

Ялалов также добавил, что вырубку перестойных деревьев в городе необходимо продолжить, подчеркнув, что с населением надо проводить разъяснительную работу в этом направлении

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