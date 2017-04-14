В Уфе открыли новую сенсорную комнату для детей с разными возможностями
Сегодня, 15:03ГородКристина Дейнеко
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Ее создали в "Центре детского чтения".
В Уфе в "Центре детского чтения" открылась новая сенсорная комната. Ее создали для того, чтобы здоровые детки и ребята с ограниченными возможностями могли общаться совершенно свободно и на равных.
В новой игровой комнате есть бассейн с шариками, шашечная доска, песок, книги и другие развлекательные приспособления.
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