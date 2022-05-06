Власти подтвердили, что питание в школах Уфы местами и правда является «невкусным»

Власти подтвердили, что питание в школах Уфы местами и правда является «невкусным»
Власти подтвердили, что питание в школах Уфы местами и правда является «невкусным»
Вчера, 10:49ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
О том, что жалобы родителей на холодное и невкусное питание в учреждениях образования «частично подтвердились» сообщила начальник управления образования Уфы на оперативке в мэрии Уфы 6 мая.

Начальник Управления образования Администрации Уфы Елена Хаффазова отчиталась на оперативке в мэрии Уфы по озвученному ранее поручению мэра Ратмира Мавлиева о необходимости отработки жалоб родителей на качество школьного питания.

По словам Хаффазовой контроль организации качества питания проводится ежедневно, а сводные отчеты поступают к оператору питания для ознакомления и принятия мер. Хаффазова также рассказала о работе бракеражных комиссий, которые и оценивают насколько питание пригодно к употреблению детьми.

Из 26 поступивших с начала года жалоб на питание, а именно на холодное и невкусное питание и скудный ассортимент. По всем жалобам были проведены выезды, в ходе которых жалобы родителей хоть и «частично», но «подтвердились».

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы