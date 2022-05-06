Ремонт одного километра улицы Пушкина встал бюджетам Уфы и Башкирии в 124 млн рублей

Ремонт одного километра улицы Пушкина встал бюджетам Уфы и Башкирии в 124 млн рублей
Ремонт одного километра улицы Пушкина встал бюджетам Уфы и Башкирии в 124 млн рублей
Вчера, 09:50ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Работы по начальной цене аукциона выбранный подрядчик обязуется выполнить до конца лета 2023 года, следует из документов закупки от 28 апреля.

Участок улицы Пушкина в центре Уфы, ограниченный улицами Аксакова и Цюрупы протяженностью в один километр будет ремонтировать подрядчик ООО «Дортрансстрой», который назначил за услуги максимальную цену, изначально указанную в закупке — 124 163 668 рублей.

За указанную выше сумму ООО «Дортрансстрой» до 31 августа следующего года обязуется указанный участок улицы Пушкина выровнять, нанести на него необходимую разметку, а также создать и покрытие тротуара из плитки. Займется подрядчик и освещением участка улицы, а именно установит 41 опору наружного освещения.

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