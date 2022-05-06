Мэр Уфы показал горожанам воронку в асфальте диаметром 50 метров и глубиной 5 метров

Мэр Уфы показал горожанам воронку в асфальте диаметром 50 метров и глубиной 5 метров
Мэр Уфы показал горожанам воронку в асфальте диаметром 50 метров и глубиной 5 метров
Вчера, 08:14ГородИрина ДеревянчукФото: телеграм-канал Ратмира Мавлиева
Просадка грунта произошла в Уфе по улице Лесной проезд, 3/2, территорию на которой просел грунт огородили, сообщил Мавлиев в своем телеграм-канале 6 мая.

Сегодня, 6 мая с самого раннего утра, едва расцвело мэр Уфы Ратмир Мавлиев оказалася на рабочем месте по не самому приятному поводу. В Уфе по адресу улица Лесной проезд 3/2 просел грунт, причем просел весьма масштабно, так, что на месте образовалась воронка диаметром в полсотни метров и глубиной в 5 метров.

К счастью никто не пострадал от просадки грунта, ни жители, ни их автомобили, территория где образовалась воронка уже огорожена и на ней работают специалисты, которым предстоит выяснить причины произошедшего. Ратмир Мавлиев указал, что после того как причины станут ясны пройдут изыскания, а следом город приступит к работам по восстановлению.

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