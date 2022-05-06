Из-за масштабной просадки грунта в Уфе до больницы № 21 нельзя добраться на автобусе

Из-за масштабной просадки грунта в Уфе до больницы № 21 нельзя добраться на автобусе
Из-за масштабной просадки грунта в Уфе до больницы № 21 нельзя добраться на автобусе
Вчера, 10:14ГородИрина ДеревянчукФото: 1MI
Доехать до 21 больницы из-за образовавшейся 50-метровой ямы у горожан не выйдет, сообщил Ратмир Мавлиев на оперативном совещании в мэрии Уфы 6 мая.

Первой темой оперативки в мэрии стала произошедшая минувшей ночью просадка грунта на улице Лесной проезд в Уфе. Рядом с участком, на котором и образовалась яма глубиной 5 метров находится городская больница № 21 и клиника «Мать и Дитя». Участок огорожен и мэр настоятельно попросил граждан не подвергать себя риску и не посещать данный участок.

Что касается транспорта, яма повлияла и на то, как будут двигаться автобусы рядом с местом обвала грунта. Схема муниципальных маршрутов регулярных перевозок 57,57а и 257к изменяется, автобусы будут завершать свое движение на остановке «Лесопарковая».

Напомним произошел обвал грунта в южной подземной штольне, которую использовали как транспортную, для вывоза грунта, близ строительства известного и очень крупного объекта – Восточного выезда Уфы. Тем временем в Минтрансе уточнили, что данное происшествие не является аварийным, так как на месте участка нет каких-либо коммуникаций.

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