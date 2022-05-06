Из-за масштабной просадки грунта в Уфе до больницы № 21 нельзя добраться на автобусе

Первой темой оперативки в мэрии стала произошедшая минувшей ночью просадка грунта на улице Лесной проезд в Уфе. Рядом с участком, на котором и образовалась яма глубиной 5 метров находится городская больница № 21 и клиника «Мать и Дитя». Участок огорожен и мэр настоятельно попросил граждан не подвергать себя риску и не посещать данный участок.
Что касается транспорта, яма повлияла и на то, как будут двигаться автобусы рядом с местом обвала грунта. Схема муниципальных маршрутов регулярных перевозок 57,57а и 257к изменяется, автобусы будут завершать свое движение на остановке «Лесопарковая».
Напомним произошел обвал грунта в южной подземной штольне, которую использовали как транспортную, для вывоза грунта, близ строительства известного и очень крупного объекта – Восточного выезда Уфы. Тем временем в Минтрансе уточнили, что данное происшествие не является аварийным, так как на месте участка нет каких-либо коммуникаций.