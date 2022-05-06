Как будут ходить автобусы поздним вечером 9 мая в Уфе

В мэрии Уфы рассказали как готовится к развозу участников празднования дня Победы общественный транспорт Уфы, который и будет развозить горожан по домам. С 22 часов и 30 минут 9 мая увеличится количество транспорта следующего через Горсовет с обеих сторон. Ряд муниципальных маршрутов под номерами 14, 30, 31, 75, 266 и 290 будут концентрироваться близ Конгресс-Холла «Торатау», власти обещают, что там горожан будут ждать 40 автобусов большой вместимости.