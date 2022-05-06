50-метровая яма в Уфе опередила власти, которые хотели заняться ремонтом в июне

Работы в тоннеле велись по всем направлениям, и к этому участку с возведением постоянной крепи с проходкой на полное сечение южного тоннеля мы должны были подойти в июне. Сейчас ведутся укрепительные работы для того, чтобы не допустить развития обрушения.Павел Шаповалов