В Уфе трудящуюся молодежь пригласили на «Марафон Победы»

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Он пройдет 7 мая.
Комитет по делам молодежи администрации Уфы, городской Центр содействия занятости молодежи и Совет трудящейся молодежи Уфы организуют 7 мая «Марафон Победы», сообщили в администрации города.
Место и время проведения забега – стадион «Динамо» (ул. Карла Маркса, 2а) в 16.00 часов.
- В забеге могут принять участие все желающие, - пояснили организаторы. - Для этого необходимо предварительно отправить заявку с указанием ФИО и контактного номера телефона на электронную почту [email protected] с пометкой «Марафон Победы», а также подать заявку на сайте АИС «Молодежь России».
Дополнительные вопросы можно задать по телефону: (347) 279-06-35.
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