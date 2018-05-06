В Уфе трудящуюся молодежь пригласили на «Марафон Победы»

- В забеге могут принять участие все желающие, - пояснили организаторы. - Для этого необходимо предварительно отправить заявку с указанием ФИО и контактного номера телефона на электронную почту [email protected] с пометкой «Марафон Победы», а также подать заявку на сайте АИС «Молодежь России».