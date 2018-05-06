В Уфе провели праздник для ветеранов и инвалидов
Он прошел в городском культурно-досуговом центре (бывший ДК "Химик").
Сегодня городская организация инвалидов при поддержке городской администрации собрала под одной крышей инвалидов и ветеранов, чтобы отметить предстоящий День Победы.
- Такое мероприятие мы проводим традиционно накануне 9 мая, - рассказал Медиакорсети руководитель городской организации инвалидов Владимир Горбунов. - Сначала в фойе проходят различные акции, потом приглашаем всех на большой концерт.
В фойе центра можно увидеть работы, сделанные руками инвалидов. Они приехали из разных городов Башкирии.
Здесь же специалисты разных служб и ведомств консультируют горожан. Тут и налоговики, и страховые консультанты, сотрудник и социальных служб.
Особой популярностью пользуются советы медицинских специалистов.
На втором этаже звучит музыка, здесь уже выступают студенты Уфимского училища искусств.
Тут же детей учат, как из бумаги сделать голубя мира.