«Еще хуже жизнь будет»: как в Уфе уволенный с позором чиновник угрожал бастующим

Сегодня, 6 апреля, в соцсетях появилось видео, на котором неизвестный автор снял общение начальника МБУ «СПБ Советского района Уфы» Роберта Ахунова с работниками, которые отказывались работать из-за задержек с оплатой труда.

Роберт Ахунов, который явно не знал, что его снимают, в качестве аргументов использовал много доводов, начиная с классического «не знаю, это было до меня» и заканчивая апокалиптическим «видите, что в стране происходит, еще хуже скоро жизнь будет».

Из диалогов в кадре стало понятно, что люди получили на руки около 4-5 тысяч рублей и не могут содержать семьи и расплачиваться с кредитами. При этом, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию из-за угрозы коронавируса, им приходится сейчас очень много заниматься дезинфекцией улиц, однако на оплате труда это пока никак не отразилось.

Роберт Ахунов, не вынимая рук из карманов, пообещал скоро рассчитаться с ними, как только придут деньги «сверху».

Сам Роберт Ахунов «прославился» летом прошлого года, когда был снят «с волчьим билетом» по указанию главы Башкирии Радия Хабирова, который во время осмотра микрорайона Сипайлово наткнулся на заваленные мусором недостроенные парковки, о благоустройстве которых власти уже отчитались. Однако вскоре отставной чиновник появился в качестве руководителя МБУ «СПБ Советского района Уфы».

Кстати, Медиакорсеть уже рассказывала о «тайне» этих парковок, из-за которых предприниматели судились с муниципалитетом, который, по их словам, нарушил данные обещания.

Пока Медиакорсети не удалось связаться бывшим скандальным чиновником.