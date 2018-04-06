В Уфе опросы показали, что горожанам нравятся арт-объекты и дороги

На оперативном совещании в администрации Уфы были озвучены итоги социологического опроса уфимцев, преследующего цель выяснить их мнение о ходе благоустройства столицы. Об этом сообщил начальник информационно-аналитического управления - пресс-службы администрации Уфы Камиль Юлаев.

Социологи выясняли мнение горожан о промежуточных итогах реализации федеральной программы «Формирование современной городской среды» и программы «Уфимские дворики», и в частности, о появлении немалого числа новых арт-объектов на улицах города.

По словам Камиля Юлаева, опросы показали, что горожане видят происходящие в городе перемены и позитивно их воспринимают.

Почти 60% горожан в Уфе заметили положительные изменения в данной сфере. При этом 16% из них стали чаще посещать городские парки и скверы.

Пятая часть уфимцев призналась, что заметила появление в парках и на улицах города новых скульптур и арт-объектов. При этом 25,3% уфимцев вообще не обратили на них внимания.

В мэрии с сожалением отметили, что работа городских служб привлекла внимание и вандалов. Как свидетельствуют результаты опроса, острой проблему вандализма признали две трети опрошенных горожан, и около четверти опрашиваемых (24,4%) считают, что проблема вандализма требует неотложного решения. Около одной пятой респондентов полагает, что в Уфе есть более важные проблемы, чем вандализм.