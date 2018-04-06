Митрополит одобрил проект застройки площадки в Старой Уфе

В Уфе чиновники и горожане в рамках публичных слушаний обсудили перспективы застройки одного из самых старейших кварталов Уфы – в районе Монумента Дружбы. Там находится старейший в Уфе Свято-Сергиевский собор, а неподалеку также возводится мечеть Ар-Рахим.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уфы, проект предполагает снос ветхих домов, гаражей, инженерных сетей на участке площадью 3,69 га, в районе улиц Менделеева, Бехтерева и Пирогова.

Из пояснительной записки к проекту следует, что здесь предполагается строительство трёх новых жилых домов этажностью до 35 этажей, а также формирование таких инфраструктурных сооружений, как трансформаторные подстанции, предприятие быстрого питания.

При этом дворы жилых домов будут максимально освобождены от транспорта за счёт размещения парковочных мест в подземных автостоянках.

Вокруг Свято-Сергиевского собора будет создана пешеходная аллея. Изюминкой нового микрорайона должна стать рекреационно-парковая территория склона возле реки Сутолоки с выходом на Соборную мечеть и Монумент Дружбы.