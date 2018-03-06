В Уфе снег убирают 1,5 тысячи человек и 3 тысячи машин

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По прогнозам синоптиков, в республике ещё будут сильные снегопады.
Уже вторые сутки коммунальные службы борются со снегопадом, накрывающим Уфу, сообщили в пресс-службе администрации города.
Сейчас на улицах города снег убирают полторы тысячи дворников и дорожных рабочих и около 300 единиц техники. При этом снег убирается как на дорогах, так и на тротуарах и дворах.
В мэрии напомнили об интерактивной карте зон ответственности по содержанию и благоустройству территорий, на которой уфимцы могут узнать, кто должен убирать снег на конкретной территории.
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