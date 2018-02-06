Ирек Ялалов о работе уфимских СМИ: Не надо устраивать пляски на костях

Ирек Ялалов привел в пример уфимским СМИ – федеральные.

На оперативном совещании в мэрии Уфы сегодня глава администрации города Ирек Ялалов привел в пример уфимских СМИ – федеральные. Эта тема коснулась того, что в эти дни на Москву и Казань обрушились снегопады. Глава администрации Уфы отметил, что федеральные и местные СМИ отразили эту тему «с пониманием». Тогда как в прошлом году, когда подобная проблема коснулась Уфы, республиканские СМИ освещали эту тему резко негативно.

- В сложной ситуации оказались наши коллеги в Центральной России, сильнейшие снегопады, которые наложились на шквалистые ветра, плюс были моменты ледяного дождя. Похожую ситуацию мы с вами прошли прошлой зимой. По количеству осадков примерно тоже самое. Конечно, коллегам очень сложно. Я надеюсь, их профессионализм поможет им справиться с этой проблемой. Но я хочу обратить внимание вот на какой факт, сказал глава администрации. – Конечно, там в социальных сетях бури кипят, и в Москве там, и в Казани. Но в целом, тон освящения этой ситуации сложнейшей тон освящение этой проблемы СМИ, коллегам можно только позавидовать, - доброжелательный, который показывает, что на регион, обрушилась стихия и что коллеги работают и делают все возможное, чтобы эту ситуацию разрешить.

Глава администрации отметил, что ни один город на земле не сможет одномоментно справиться с тем, когда в узкий временной период выпадает аномальное количество осадков.

- Для того, чтобы на это было рассчитано, нам нужно целую дивизию держать по расчистке города, которые будут стоять здесь под Уфой, а потом на два-три дня их выводить, - сказал он.