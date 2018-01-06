В Историческом парке в Уфе разъяснили, кто может посетить его бесплатно

Это могут сделать школьники и студенты, но с паспортом.

В январские выходные – по 14 января в Историческом парке «Россия - Моя история» объявляются «Счастливые каникулы» и продляется акция «Новый год в Историческом парке», сообщили в учреждении.

- Мы открываем двери для учащихся школ и средне специальных заведений, - пояснили в Историческом парке. - Для того чтобы стать участником исторического погружения, необходимо школьникам и студентам средне-специальных учебных заведений предъявить паспорт (до 17 лет включительно). Школьники проходят на выставку без каких-либо ограничений.