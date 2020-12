В Уфе изменили режим работы светофора на опасном перекрестке

ГИБДД сообщила об изменении схемы работы светофора в Уфе.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что столичные управления коммунального хозяйства и ГИБДД приняли решение изменить режим работы светофора на одном из самых беспокойных перекрестков в Уфе. По уточненным данным, теперь красный сигнал этого светофора будет работать дольше на несколько секунд, что должно способствовать наведению порядка. Предполагается, что эта мера поможет автомобилям завершать маневры при проезде через данный перекресток. Уточняется, что данная мера была предпринята в рамках корректировки работы городских светофоров и будет продолжена.

