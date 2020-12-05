В Уфе изменили режим работы светофора на опасном перекрестке

В Уфе изменили режим работы светофора на опасном перекрестке

Вчера, 10:59ГородТатьяна МайороваPhoto: ГИБДД по РБ
ГИБДД сообщила об изменении схемы работы светофора в Уфе.

Накануне, 4 декабря, стало известно, что столичные управления коммунального хозяйства и ГИБДД приняли решение изменить режим работы светофора на одном из самых беспокойных перекрестков в Уфе.

По уточненным данным, теперь красный сигнал этого светофора будет работать дольше на несколько секунд, что должно способствовать наведению порядка. Предполагается, что эта мера поможет автомобилям завершать маневры при проезде через данный перекресток.

Уточняется, что данная мера была предпринята в рамках корректировки работы городских светофоров и будет продолжена.

Related news:
ПДД
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Размещение рекламы: 8(347) 216-00-28, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58.

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2.

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы