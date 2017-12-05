Вице-мэр предложил ввести дежурство эвакуаторов в час пик на въезде в Уфу

Такая мера должна частично решить проблему дорожных заторов, возникающих из-за поломки автомобилей.

Сегодня, 5 декабря, в администрации Уфы прошел круглый стол на тему готовности городских служб к зиме. Вице-мэр Салават Хусаинов высказал претензии в адрес СМИ, которые, с его точки зрения, намеренно нагнетают ситуацию, искажая информацию. В частности, его возмутила интерпретация утреннего выступления главы администрации города Ирека Ялалова о частичном закрытии на ремонт старого моста через реку Белую в районе Монумента Дружбы.

- Ирек Ишмухаметович сказал, что мост нужно разобрать, чтобы потом отстроить заново. Почему некоторые из СМИ написали, что Ялалов предложил снести мост? С чего вы это взяли? Это некомпетентность или намеренное искажение информации? – возмутился Салават Хусаинов.

Вице-мэр также обратил внимание на то, что в заголовках ряда СМИ присутствовали фразы о первых жертвах зимы в Уфе и содержались упреки городским властям в возникающих утром пробках на дорогах, в частности, на въездах в столицу.

- Я сам утром ехал в город через Затонский мост, там на одной полосе заглохла «14-ая». Разве администрация города виновата в этом? – возразил Салават Хусаинов. – Мы должны на въезде в город моторы и колеса проверять у всех, получается, если следовать вашей логике? Я прошу прощения, если резко говорю сейчас, но вы не правы, когда так пишете. Правда, я сделал для себя из этого важный вывод: нужно устроить дежурство эвакуатора в таких местах на въезде в город, чтобы можно было оперативно решить подобные проблемы.

Вице-мэр доложил о готовности городских служб к зиме. По его словам, в городе будут работать 153 единицы снегоуборочной техники, которая будет следить за ситуацией, в том числе, на тротуарах и во дворах, а также 33 аварийные бригады. Будут также использоваться и резервные бригады. Столичные власти постараются по максимуму задействованы городские службы и управляющие компании для наведения порядка в зимний период на улицах и во дворах города.