В мэрии Уфы обещали не увлекаться эвакуацией автомобилей из дворов
Сегодня, 16:21ГородТатьяна МайороваФото: rustoria.ru
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Предупреждение об эвакуации касается только брошенных «подснежников».
Сегодня, 5 декабря, вице-мэр Уфы Салават Хусаинов в ходе круглого стола дал пояснения по поводу прозвучавшего ранее предупреждения об эвакуации автомобилей, которые будут мешать проводить чистку снега во дворах.
- Как и полагается, сначала будут вывешиваться предупреждения о проведении уборки снега с просьбой убирать со дворов автомобили. Это нужно всем, кто думает о порядке во дворах, - пояснил Салават Хусаинов. – Все подряд автомобили не будут эвакуироваться. Но если во дворах будут обнаружены автомобили, которые брошены там на долгое время, такие машины будут, конечно, эвакуированы.
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